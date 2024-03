Business news: Iberdrola offre 2,2 miliardi per acquisire cento per cento filiale Usa Avangrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha proposto un'offerta da 2,2 miliardi di euro per rilevare il 18,4 per cento del capitale della sua filiale statunitense Avangrid di cui non è ancora in possesso. È quanto dichiarato dalla società in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv), spiegando che l'operazione è soggetta all'approvazione degli azionisti. I principali azionisti della società statunitense, oltre a Iberdrola, sono il Qatar, con il 3,7 per cento, e i gestori di fondi Vanguard, Atlas e Blackrock, con una quota compresa tra l'1 e il 2 per cento. L'acquisto, l'impresa energetica iberica, rientra nella strategia di espandere la propria presenza e i propri investimenti in mercati con un solido rating creditizio e un elevato potenziale di investimenti nel business delle reti". Iberdrola non ha indicato, data la natura preliminare della proposta, se intende delistare la sua filiale statunitense. (Spm)