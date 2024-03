Business news: Serbia, Banca nazionale lascia invariato tasso di riferimento al 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Serbia (Nbs) ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al livello del 6,5 per cento. Lo ha comunicato il Comitato esecutivo della stessa Nbs. Invariato rimane anche il tasso sulle linee di deposito al 5,25 per cento e il tasso sulle linee di credito al 7,75 per cento. La decisione è stata presa principalmente a causa delle pressioni inflazionistiche globali in calo, ma ancora elevate, e dell'attuale proiezione dell'inflazione a medio termine. Secondo tale proiezione, il ritorno dell'inflazione entro i limiti dell'obiettivo della Nbs è previsto verso la metà dell'anno corrente. (Seb)