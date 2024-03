Business news: Regno Unito, cresce il divario economico tra Londra e il resto del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte divario regionale del Regno Unito è sulla buona strada per acuirsi, con la società di contabilità Ey che ha dichiarato di prevedere una crescita economica più forte a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra rispetto al resto del Paese. Secondo Ey, in media, la crescita economica in tutto il Regno Unito sarà dell'1,9 per cento all'anno tra il 2024 e il 2027, stimolata da una minore inflazione, da un forte mercato del lavoro e dalla prospettiva di tagli ai tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, Londra e il sud-est cresceranno rispettivamente del 2 e del 2,1 per cento, al di sopra di ogni altra regione del Paese, e significativamente più forte che nel nord-est dell'Inghilterra, nel Galles e nella Scozia, dove la crescita sarà, in media, più vicina all'1,5 per cento. (Rel)