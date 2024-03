Business news: Romania, Bmw annuncia grande investimento su centro di sviluppo soluzioni software con Ntt Data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Bmw ha annunciato l'apertura di un centro di sviluppo di soluzioni software in Romania, a Cluj-Napoca, attraverso una partnership con Ntt Data, dove darà lavoro a 250 sviluppatori di software. Si tratta del primo grande investimento di Bmw in Romania e finora non esiste un piano pubblico per un investimento nella produzione. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "G4media". Tuttavia, la società non specifica l'importo a cui ammonterà l'investimento nel centro di sviluppo software. (Rob)