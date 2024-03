© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La redditività del settore bancario azerbaigiano continuerà ad aumentare nel 2024. Lo riferisce l'agenzia di rating Moody's. L'agenzia ha osservato che prevede che la redditività degli asset delle banche azerbaigiane migliorerà e aumenterà sino a circa il 3 per cento per il 2024. Nel 2023, questo dato si attestava al 2,2 per cento. (Rum)