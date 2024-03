Business news: Associazione banche Croazia, nel 2023 attivi di bilancio in aumento del 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno passato gli attivi di bilancio delle banche in Croazia sono aumentati del 3,5 per cento e ammontano a poco meno di 80 miliardi di euro. Lo ha rilevato l'Associazione croata delle banche (Hub) analizzando i risultati delle operazioni bancarie del 2023. "L'utile delle banche è stato di un miliardo e 350 milioni di euro, ovvero quasi un terzo in più rispetto all'anno precedente", ha aggiunto la stessa organizzazione, secondo quanto riporta la stampa di Zagabria. (Seb)