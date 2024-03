Business news: Spagna, Indra prevede fatturato di 10 miliardi di euro nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, azienda tecnologica spagnola punta a raggiungere 6 miliardi di fatturato nel 2026, il 40 per cento in più rispetto al record raggiunto nel 2023, per poi raggiungere i 10 miliardi di euro nel 2030. È quanto indica la stessa azienda nel piano strategico che ha depositato presso la Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cmnv). Indra ha confermato l'intenzione di cercare investitori per Minsait, la sua filiale di servizi It. La società, controllata al 28 per cento dallo Stato spagnolo, riferisce di voler cercare una maggiore autonomia e un riposizionamento di Minsait, collaborando con azionisti strategici di maggioranza o di minoranza per promuovere un ambizioso piano di crescita, che prevede lo sviluppo di una nuova linea di prodotti e servizi. L'azienda ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova filiale spaziale in grado di produrre, lanciare, gestire e sfruttare i satelliti. Oltre il 75 per cento della spesa per le acquisizioni sarà destinata al settore della difesa e dell'aerospazio. (Spm)