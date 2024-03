Business news: Lufthansa, fatturato aumentato a 35,4 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all’omonima compagnia di bandiera tedesca, comunica di aver registrato nel 2023 il terzo miglior risultato finanziario in tutta la sua storia. Il fatturato ha sperimentato un incremento del 15 per cento su base annua a 35,4 miliardi di euro. L'utile operativo, misurato come Ebit rettificato, è salito a 2,7 miliardi di euro dagli 1,5 del 2022. Il margine Ebit rettificato è aumentato dal 4,9 al 7,6 per cento. L’utile consolidato è più che raddoppiato da 791 milioni a 1,7 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il rendimento del capitale investito (Roce) è salito dal 7,6 al 13,1 per cento. (Geb)