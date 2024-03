Business news: Dassault Aviation, nel 2023 ricavi in calo del 31 per cento a 4,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Dassault Aviation ha registrato ricavi in calo del 31 per cento, 4,8 miliardi di euro. Lo ha annunciato l'azienda francese. Sempre lo scorso anno, Dassault Aviation ha registrato ordini per 8,35 miliardi di euro, contro i 20,95 miliardi del 2022. Nel 2023 l'azienda ha consegnato 13 caccia Rafale e 26 aerei Falcon, nonostante le previsioni puntassero rispettivamente a 15 e 35 modelli. La società ha spiegato che i problemi sono riconducibili principalmente ai disagi riscontrati nella catena di forniture e al ritardo del lancio del Falcon 6X. (Frp)