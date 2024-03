Gaza: Biden, Israele garantirà la sicurezza del molo temporaneo per riceve aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che Israele garantirà la sicurezza del porto temporaneo in costruzione al largo della costa di Gaza City, destinato a ricevere aiuti umanitari. In una dichiarazione ai giornalisti, Biden ha sottolineando che i dettagli devono ancora essere confermati dalle autorità israeliane, sebbene queste ultime abbiano accolto con favore l'idea di un corridoio marittimo per gli aiuti. Durante il suo discorso sullo stato dell'Unione ieri sera, Biden ha assicurato che la costruzione del porto temporaneo non richiederà l'invio di truppe Usa sul terreno. Tuttavia, alti funzionari dell'amministrazione, che hanno informato i giornalisti sul progetto prima del discorso, hanno specificato che il personale militare statunitense opererà su navi lungo la costa, anche se non si recheranno a terra. (Was)