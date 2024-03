Gaza: Canada riprenderà i finanziamenti all’agenzia Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi si stanno preparando ad annunciare la ripresa dei finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo riferisce l’emittente “Ctv”, aggiungendo che la decisione sarà annunciata oggi dal ministro per lo Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen. Le autorità di Ottawa hanno bloccato i finanziamenti all’agenzia dopo la scoperta del coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023. (Was)