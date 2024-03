Libia: governatore della Banca centrale ricevuto all’Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir, è stato ricevuto oggi all’Eliseo dall'inviato speciale francese in Libia, Paul Soler, e dall’ambasciatore francese, Mustafa Maharaj. Al centro dei colloqui, riferisce l’istituto creditizio libico sui suoi canali social, “gli ultimi sviluppi nell'unificazione della Banca centrale della Libia e gli sforzi compiuti per approvare un bilancio unificato per l'anno 2024 in collaborazione con la commissione Finanze del Parlamento e le parti interessate”. Le discussioni hanno riguardato anche i progetti dell’autorità monetaria libica per “razionalizzazione della spesa allo scopo di garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità finanziaria dello Stato”. Inoltre, nell’incontro di Parigi si è parlato anche delle “misure” che la Banca centrale intende intraprendere riguardo ai dinari contraffatti “di origine sconosciuta” che sarebbe stata immessi nel mercato nazionale generando “effetti sul tasso di cambio parallelo”, cioè quello non-ufficiale dove i dollari costano quasi il doppio. Infine, nella riunione si è “e discusso del ruolo della Francia nel sostenere gli sforzi della Banca centrale della Libia per affrontare i problemi economici e finanziari”. (segue) (Lit)