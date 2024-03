Migranti: tribunale mantiene programma per permessi temporanei a cittadini di Haiti e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale statunitense ha respinto la richiesta presentata da uno gruppo di Stati guidati dal Texas per bloccare un programma governativo che consente all’amministrazione Biden di emettere permessi di soggiorno temporanei ai cittadini di Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela. La decisione del giudice Drew Tipton, del distretto giudiziario meridionale del Texas, rappresenta una vittoria per la Casa Bianca, alla luce della crisi dei migranti al confine con il Messico. Grazie al programma, infatti, il governo federale intende “scoraggiare” i cittadini dei quattro Paesi, considerati tra i più problematici nella regione, dal tentare di entrare illegalmente negli Stati Uniti. (Was)