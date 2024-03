Business news: Francia, Edf vede al rialzo costi dei reattori nucleari Epr 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf ha rivisto al rialzo i costi per la realizzazione dei reattori nucleari Epr 2, ormai stimati a 67,4 miliardi di euro, il 30 per cento in più rispetto alla stima iniziale. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'aumento è riconducibile all'innalzamento dei costi per la costruzione. Edf non ha reagito alla notizia. Il progetto prevede la realizzazione di sei nuovi reattori a Penly, nel dipartimento della Senna marittima, a Grenly, nel Nord, e a Bugey, nell'Ain. (Frp)