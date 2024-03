Business news: Volvo, vendite in calo del 2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Volvo ha registrato un calo delle vendite del 2 per cento a febbraio su base annua. L'azienda svedese ha indicato il periodo del Capodanno lunare in Cina come principale causa per il decremento delle vendite. Positivo invece il dato relativo alle auto completamente elettriche, le cui vendite sono aumentate del 14 per cento, coprendo il 22 per cento del totale di febbraio a livello globale. (Sts)