Business news: Svizzera, in calo esportazioni di armi, meno 27 per cento su base annua nel 2023

Le esportazioni di armi dalla Svizzera sono diminuite del 27 per cento nel 2023. Lo ha reso noto il governo elvetico. Nello specifico, la Segreteria di Stato per l'economia (Seco) ha osservato come le esportazioni di materiale bellico siano diminuite a 696,8 milioni di franchi svizzeri (724 milioni di euro) rispetto ai 955 milioni di franchi (993 milioni di euro) del 2022. Stando ai dati, nel 2023 la Svizzera ha esportato materiale bellico in 58 paesi, rispetto ai 60 dell'anno precedente. Il principale cliente è stata la Germania, seguita dalla Danimarca.