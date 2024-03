Cile: inflazione +4,5 per cento a febbraio anno suanno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha chiuso il 2022 con un'alta inflazione annua del 12,8 per cento, la più alta dal 1991. Oram sia la Banca Centrale che diverse organizzazioni internazionali prevedono che l'obiettivo del 3 per cento possa essere raggiunto nella seconda metà del prossimo anno. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e il Fondo monetario internazionale (Fmi) stimano che il prodotto interno lordo cileno possa crescere dell'1,8 per cento quest'anno, mentre il governo cileno è leggermente più ottimista, prevedendo un'espansione fino al 2,5 per cento. Alla fine del 2023, il presidente Gabriel Boric ha istituito il "Gabinetto per la crescita economica", composto da diversi ministri, con l'obiettivo di promuovere e accelerare diversi progetti di investimento, sia pubblici che privati, e sostenere settori chiave come quello minerario e della costruzione. (Abu)