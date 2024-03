Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo, focus su Gaza, Mar Rosso e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sulle trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi e al rafforzamento dell’assistenza umanitaria ai civili palestinesi. Il capo della diplomazia Usa ha ribadito il suo impegno a rafforzare il coordinamento con i partner regionali e internazionali, per prevenire ulteriori violenze durante il Ramadan. Entrambi hanno sottolineato la necessità di garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata al conflitto in Sudan. (Was)