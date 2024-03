Dossieraggio: Foti (Fd'I), sfrontatezza Serracchiani non ha limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossieraggio "la sfrontatezza di Serracchiani non ha limiti: attribuisce al governo Meloni l'inerzia dei governi precedenti, a partecipazione Partito democratico, durante i quali sono state saccheggiate le banche dati per schedare preferibilmente, in ambito politico, esponenti del centro destra o comunque non allineati a una certa sinistra". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Siamo al colmo del comico se non fosse che siamo in presenza di uno scandalo clamoroso e pericoloso per la libertà di tutti. Non a caso definito un 'verminaio' dal procuratore della Repubblica di Perugia Cantone. A tacere della situazione - definita disastrosa - in cui versava la Procura nazionale antimafia a giudizio del dottor Melillo subentrato al dottor De Raho, che l'aveva guidata fino ad allora per poi essere eletto deputato nelle fila dei cinque stelle. Stia tranquilla Serracchiani: il governo Meloni sa bene come affrontare la situazione. Lei si preoccupi di spiegare agli italiani perché nulla hanno fatto per prevenire l'accaduto i governi a partecipazione Pd", ha concluso Foti.(Rin)