Gaza: Pentagono, costruzione del porto prenderà diverse settimane

- Gli Stati Uniti impiegheranno “diverse settimane”, possibilmente anche uno o due mesi, per costruire un porto temporaneo sulle coste della Striscia di Gaza, funzionale al rafforzamento dell’assistenza umanitaria ai civili palestinesi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. La costruzione dell’infrastruttura, ha aggiunto, potrebbe rendere necessario l’impiego di un migliaio di persone. Il porto sarà in grado di ricevere grandi quantitativi di cibo, acqua e medicinali per la popolazione civile, superiori di gran lunga rispetto all’assistenza che è possibile fare arrivare via terra o via aria. La struttura sarà costruita dai militari statunitensi, che però non sbarcheranno a terra. (Was)