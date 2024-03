Gaza: Pentagono smentisce, nessun civile morto durante la consegna degli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna di aiuti umanitari statunitensi via paracadute nella Striscia di Gaza non ha causato la morte di civili. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, che durante un briefing con la stampa ha smentito alcune indiscrezioni in base alle quali almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise dopo essere state schiacciate dagli aiuti. “Le notizie di stampa in merito alla morte di alcuni civili durante la consegna di assistenza da parte degli Stati Uniti sono assolutamente false”, ha detto. (Was)