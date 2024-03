© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere disposto ad approvare una proposta di legge per mettere al bando TikTok in tutto il Paese, se la società cinese ByteDance sceglierà di mantenere il controllo della piattaforma. Parlando con i giornalisti, Biden ha ribadito il sostegno della Casa Bianca alla proposta. “Se il Congresso la manderà sulla mia scrivania, la firmerò”, ha detto. (Was)