Cile-Spagna: firmati quattro accordi di cooperazione durante visita di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, e il presidente della Spagna, Pedro Sánchez, hanno guidato quest'oggi la cerimonia di firma diversi accordi di cooperazione "per rafforzare i legami tra i Paesi", nel quadro della visita ufficiale di Sanchez in Cile. Lo afferma un comunicato del governo cileno. Si tratta, in particolare, di un di un accordo sulla transizione ecologica per dare un "nuovo impulso agli scambi a livello tecnico nel cambiamento climatico, nella transizione energetica e nella transizione idrica". Inoltre, è stato stretto un accordo di collaborazione tra la compagnia mineraria statale cilena Corfo e il Centro spagnolo per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica (Cdti) che "rafforza le competenze complementari di entrambe le agenzie governative in termini di sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica". Di particolare interesse p un accordo di cooperazione in Antartide che prevede azioni congiunte per "dare priorità al coordinamento diplomatico nei forum internazionali, alla cooperazione scientifica e logistica". Infine, è stato firmato un altro accordo sulla "memoria democratica" che prevede "maggiore cooperazione istituzionale nelle competenze forensi, educazione in diritti umani e politiche pubbliche di garanzia di non ripetitività".(Abu)