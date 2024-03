Argentina: processo per il tentato omicidio di Cristina Kirchner inizierà 26 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo per il tentato omicidio dell'ex presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, avvenuto il primo settembre 2022, inizierà il 26 giugno. Le persone accusate sono Sabag Montiel, 35 anni, la fidanzata Brenda Uliarte, 23 anni, e Nicolas Carrizo, 27 anni, (membri della banda come "Los copitos"), accusati di tentato omicidio aggravato dall'uso di armi da fuoco e premeditazione. Il processo convocherà 277 persone, tra cui la stessa ex presidente.(Abu)