Abruzzo: Tajani, serve squadra dirigenti a contatto con territorio, no qui per insultare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Non sono venuto qui per attaccare né Conte né Schlein, ma per dire quelle che sono le nostre idee e progetti per l’Abruzzo e per l’Italia. “Accanto a questo lavoro, serve una squadra di dirigenti che siano a stretto contatto con il territorio perché possa essere allargato il consenso del nostro movimento politico”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione di un evento elettorale a Chieti Scalo, in Abruzzo. “Il mix tra azione politica e radicamento sul territorio è quello che garantisce il successo elettorale. Con la morte di Berlusconi noi abbiamo avuto una ferita profonda, tutti pensavano che saremmo scomparsi e invece è successo l’esatto contrario. Berlusconi è stato così bravo da inculcare in ciascuno di noi una visione dell’Italia e della politica. L’erede di Berlusconi sono tutte le persone che votano Forza Italia”, ha aggiunto. (Rin)