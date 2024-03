Camera: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì audizioni sindacati ed esperti su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 11 marzo, la commissione Bilancio della Camera, nell'ambito dell'esame decreto-legge recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolge le seguenti audizioni: ore 15:20 Aiel-Associazione italiana energie agroforestali, Assoesco, Assocostieri, Italia solare e Federesco; ore 16:45 Confartigianato imprese, Cna, Confcommercio-Imprese per l'Italia, Confesercenti e Casartigiani; ore 17:30 Alleanza delle cooperative italiane, Assoprofessioni, Confprofessioni e Confservizi; ore 18:30 Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Copagri e Coldiretti; ore 19:10 Ance; ore 19:30 Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia applicata presso il dipartimento di Scienze politiche dell'università di Bari e Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso il politecnico di Milano; ore 20:00 Link – coordinamento universitario e Udu – Unione degli universitari. Martedì 12 marzo: ore 9:15 Alleanza clima lavoro, Libera e Associazione comma2 - Lavoro è dignità; ore 10 Associazione residenze universitarie italiane (Re.uni); ore 10:15 Anac; ore 10:45 Assonime; ore 11:15 Confindustria. Mercoledì 13: ore 14:30 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 15:10 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; ore 15:30: Anci, Upi e Uncem. Giovedì 14: ore 17:30 Inail; ore 18 Assosoftware, Conforma, U.na.p.p.a. – Unione nazionale professionisti pratiche amministrative e Fondazione rara ets. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)