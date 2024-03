Cile: inflazione +4,5 per cento a febbraio anno suanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cilena si è ripresa più rapidamente del previsto dopo la pandemia, con una crescita storica dell'11,7 per cento nel 2021. Tuttavia, nel 2022 ha mostrato segni di rallentamento, con una crescita del 2,4 per cento. Gli interventi economici del governo per mitigare gli effetti della crisi, insieme ai prelievi anticipati dai fondi pensione, hanno incentivato i consumi e innescato l'inflazione, aggravata dagli effetti della guerra in Ucraina. Dopo un periodo di aumenti aggressivi dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione, che ha portato il tasso di riferimento al massimo storico dell'11,25 per cento per diversi mesi, la Banca Centrale cilena ha iniziato a ridurre i tassi lo scorso luglio. (segue) (Abu)