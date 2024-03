Abruzzo: Odg, solidarietà a giornalista aggredita a Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine dei giornalisti (Odg) d'Abruzzo esprime solidarietà alla collega Anja Cantagalli alla quale questa mattina, mentre realizzava un servizio per Cityrumors dinanzi alla Asl di Teramo, un personaggio munito di un megafono ha strappato di mano il telefono cellulare gettandolo a terra. "Si tratta - si legge in una nota - di un brutto episodio di intolleranza e di violenza nei confronti della giornalista, ma rappresenta anche un attacco al diritto all'informazione. I giornalisti svolgono un ruolo cruciale fornendo informazioni fondamentali per il dibattito pubblico. Ormai - prosegue la nota - non bastano più parole di condanna, si tratta invece di mettere in atto azioni concrete per proteggere i giornalisti e per garantire loro che possano continuare a svolgere il loro lavoro in sicurezza. E' auspicabile, conclude la nota, che le autorità accertino le identità degli aggressori per metterli in condizione di risponderne dinanzi alle autorità competenti".(Gru)