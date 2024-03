Dossieraggio: Gasparri (FI), singolare che ufficio stampa grillini e De Raho sia lo stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al dossieraggio "è veramente singolare che l'ufficio stampa dei grillini faccia da ufficio stampa di De Raho e quasi quasi della procura di Reggio Calabria del tempo andato". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ribadisco che è provato per tabulas che Pasquale Striano ha partecipato ad attività investigative guidate dall'allora procuratore della Repubblica delle Reggio Calabria, Cafiero De Raho. Ci sono documenti giudiziari che lo testimoniano, quindi - ha aggiunto - i difensori di Cafiero De Raho hanno perso un ulteriore occasione e hanno detto cose non vere. Quanto ho detto anche io nei mezzi di comunicazione e quanto ha ribadito Antonio Tajani è vero ed è ampiamente dimostrabile. Per cui i grillini non credano ancora a Cafiero de Raho, che dopo aver fatto molti errori li sta inducendo anche a dire cose non vere", ha concluso Gasparri.(Rin)