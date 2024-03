Roma: Floridia (M5s), solidarietà a David Parenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo piena solidarietà a David Parenzo. È sempre una sconfitta quando a qualcuno viene impedito con la forza di parlare, tanto più se ciò avviene in un luogo di dialogo e di confronto come l'università e se la vittima di questa censura è un giornalista corretto come Parenzo. Nessuna forma di violenza può trovare spazio né giustificazione". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai. (Rin)