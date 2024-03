Libia: governatore della Banca centrale ricevuto all’Eliseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di un bilancio unificato sta acuendo la crisi politica e le divisioni tra le amministrazioni rivali dell’est e dell’ovest. Il governatore Al Kabir ha proposto di modificare il tasso di cambio ufficiale imponendo una tassa di circa il 27 per cento e ha richiesto che venga stabilito un governo unificato per affrontare al meglio la gestione finanziaria del Paese. La proposta è contenuta in una lettera indirizzata alla Camera dei rappresentanti e prevedrebbe di applicare la tassa in modo tale che il tasso di cambio sia compreso tra 5,95 e 6,15 dinari per dollaro, da ridurre o aumentare in base alle condizioni delle entrate. In questo modo, stando al governatore, si potranno raccogliere entrate aggiuntive per circa 12 miliardi di dinari (2,4 miliardi di dollari), che potranno essere utilizzate per far fronte al debito pubblico e finanziare i progetti di sviluppo. Al Kabir ha dichiarato che la Banca centrale ha difficoltà a soddisfare il fabbisogno di valuta estera del mercato locale dal settembre 2023, alla luce del crescente volume di spesa pubblica. (segue) (Lit)