Libia: governatore della Banca centrale ricevuto all’Eliseo (3)

- Spesa pubblica per cui Al Kabir ha pubblicamente accusato il premier Dabaiba: in una lunga lettera, il funzionario libico ha sostanzialmente imputato al premier di sperperare il denaro pubblico in sussidi e salari allo scopo di mantenere il consenso. La risposta di Dabaiba non si è fatta attendere. Durante un Consiglio dei ministri, il premier ha accusato non specificate parti di “diffondere voci sulla possibile bancarotta” del Paese, rivelando che i servizi sicurezza hanno informato il governo dell'acquisto di circa “200 milioni di dollari dal mercato parallelo in una settimana” con dinari libici “contraffatti e appena stampati”. Nel frattempo, un gruppo composto da 34 membri della Camera dei rappresentanti, il foro legislativo libico con sede nell’est della Libia, ha chiesto la sostituzione di Al Kabir e di formare un team di esperti libici per indagare sulla crisi finanziaria e sulle accuse di spese parallele sollevate dal premier. I 34 parlamentari hanno criticato fermamente l'idea di introdurre tasse e commissioni sulle transazioni valutarie, sostenendo che ciò porterebbe ad un aumento del cambio parallelo, con conseguenti distorsioni economiche e aperture alla corruzione. (Lit)