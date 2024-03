Italia-Ecuador: Silli a Quito per Conferenza internazionale su sicurezza penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato, Giorgio Silli, si è recato a Quito per prendere parte alla II Conferenza Internazionale di Consenso sulla sicurezza penitenziaria e dei cittadini, organizzata dalle autorità dell’Ecuador e dall’Unione Europea per fare il punto sui progetti di rafforzamento della sicurezza penitenziaria in un Paese recentemente colpito da una forte escalation di violenza dovuta all’azione di bande criminali. Lo si legge in una nota della Farnesina. In questo contesto delicato e difficile, il sottosegretario Silli ha voluto riaffermare l’impegno dell’Italia e dell’Europa nella lotta alla criminalità internazionale, sostenendo progetti come EL PAcCTO (Programma di assistenza tecnica Europa-America Latina contro la criminalità organizzata transnazionale) ed EURESP (Programma di risposta di emergenza dell'Unione Europea per il rafforzamento del sistema penitenziario dell'Ecuador), portando l’esempio dell’Italia e i risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità organizzata. Il sottosegretario Silli, nel corso della visita, è stato ricevuto dal presidente Daniel Noboa e ha avuto incontri bilaterali con la ministra degli Esteri Gabriel Sommerfeld, il ministro della Difesa Gian Carlo Loffredo, la ministra del Commercio e della Produzione Sonsoles García e con la Procuratrice Generale dello Stato Diana Salazar. Al centro dei colloqui il rilancio della collaborazione bilaterale, in particolare nel settore economico-commerciale e degli investimenti produttivi tra i due Paesi. (Res)