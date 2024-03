Dossieraggio: M5s, Tajani sbaglia, Cafiero De Raho mai lavorato con Striano in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente a quanto affermato dal ministro Tajani oggi, “Federico Cafiero De Raho non ha mai lavorato con Pasquale Striano negli anni del suo incarico come Procuratore capo di Reggio Calabria. Peraltro, dallo stesso status di servizio di Striano riportato dal procuratore Melillo nella sua audizione in Antimafia, non risulta nemmeno che Striano abbia prestato servizio a Reggio Calabria". Così in una nota l'ufficio stampa del Movimento 5 stelle. (Rin)