Gaza: Borrell, Ue condanna approvazione creazione nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania

- L'Unione europea condanna l'approvazione, mercoledì, da parte dell'Alto Comitato di pianificazione israeliano, dei piani per l'avanzamento di 3.426 unità abitative, con un'ulteriore espansione degli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata. È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "L'Ue esorta Israele a revocare queste decisioni e ribadisce che gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale e costituiscono un ostacolo alla pace, poiché minacciano la soluzione dei due Stati. Inoltre, l'espansione degli insediamenti è del tutto incoerente con gli sforzi per ridurre le tensioni", continua Borrell. "La posizione dell'Ue rimane invariata: non riconoscerà alcuna modifica ai confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, che non sia stata concordata dalle parti. In vista delle prossime festività di Ramadan, Pessah, Purim e Pasqua, è fondamentale che lo status quo dei Luoghi Santi sia mantenuto, in linea con le precedenti intese e nel rispetto del ruolo speciale svolto dalla Giordania", continua la dichiarazione. "L'Ue ribadisce la richiesta di una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, al rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria senza ostacoli", conclude Borrell. (Beb)