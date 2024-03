Italia-Usa: 8 marzo, iniziative dell’ambasciata italiana a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Washington e la rete consolare negli Usa celebrano la Giornata internazionale della donna e il mese dedicato alla storia delle donne negli Stati Uniti con un ricco programma di iniziative. È quanto si legge in una nota della rappresentanza diplomatica italiana a Washington. In aggiunta al seminario del 6 marzo presso il dipartimento di Stato, a cui hanno partecipato l’ambasciatrice Mariangela Zappia ed Evan Ryan, segretaria di gabinetto della Casa Bianca, la rappresentanza ha in programma varie iniziative. Tra queste figurano la mostra di artiste contemporanee italiane "Confluences: intersectional visions of Italy", in programma fino al 7 aprile presso la galleria d'arte dell'Università di Georgetown; una serie di proiezioni di film restaurati con l'attrice premio Oscar Anna Magnani "Il cinema ritrovato on tour”, in programma tra il 6 e il 10 marzo presso la National Gallery of Art e in vari altri centri della capitale Usa; e un tour speciale della mostra "Across the great atlantic: art of the italian diaspora in the Americas of the 20th century" organizzato da due curatrici donne e dedicato allo studio delle opere di artiste donne esposte presso l'Organizzazione degli Stati americani. (segue) (Was)