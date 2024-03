Italia-Usa: 8 marzo, iniziative dell’ambasciata italiana a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricorrenza, inoltre, verrà celebrata in tutta la rete consolare negli Usa. Il consolato generale a New York ospiterà il 15 marzo la conversazione "Laws and policies: promoting gender equality for a secure future", insieme all'Associazione internazionale dei ricercatori italiani. Nella stessa città, l'Istituto italiano di cultura organizzerà due conferenze: una il 12 marzo su "Strategies to mainstream gender equality and equity: measure what you treasure and implement effective tools", con professoresse universitarie europee; e una il 18 marzo sul tema "Financial empowerment is the winner: nudging the world toward gender equality", in occasione della 68ma sessione della Commission on the Status of Women. A Los Angeles, il consolato generale e l'Istituto italiano di cultura ospiteranno l'8 marzo un evento di celebrazione delle donne italiane e italo-americane nel cinema, nell'ambito della serata conclusiva del Festival del cinema italiano "Los Angeles Italia". Prevista la proiezione del film "The Goat" di Ilaria Borrelli. (segue) (Was)