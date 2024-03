Italia-Usa: 8 marzo, iniziative dell’ambasciata italiana a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale e l'Istituto italiano di cultura a Miami celebrano la Giornata internazionale della donna con la proiezione del film "Primadonna" (2022), primo lungometraggio della regista Marta Savina. L'evento si colloca nel quadro dell'iniziativa "Italian Screens" a sostegno della distribuzione di film italiani nei mercati esteri, promossa dalla Farnesina, Cinecittà per la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, e Accademia del cinema. A Chicago, l'intera programmazione culturale del consolato generale e dell'Istituto di cultura del mese di marzo propone storie ed eventi con protagoniste figure femminili. Tra le principali la proiezione del film muto del 1916 "Tigre Reale", poema sulla forza dell'amore e sulla distruttività della memoria, con accompagnamento musicale dal vivo; tre serate (due in Illinois e una in Minnesota) dello spettacolo dal vivo "Corpi Violati" della compagnia di ballo Artemis Danza; un laboratorio creativo realizzato da Susanna Mattiangeli, per la riapertura della biblioteca dell'Istituto. (segue) (Was)