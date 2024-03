Italia-Usa: 8 marzo, iniziative dell’ambasciata italiana a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale a Filadelfia ha in programma per lunedì 11 marzo la conferenza "25 women who shaped the italian Renaissance", con la professoressa Meredith Ray dell'Università del Delaware. Il consolato a Detroit pubblicherà una rassegna social media di valorizzazione di donne italiane e ha declinato al femminile la celebrazione dell'Italian Design Day, il 14 marzo, prevedendo una conversazione con la professoressa italiana del College of Architecture and Design, Sara Codarin, sul legame tra intelligenza artificiale e robotica per l'architettura e il design. A Boston, il consolato generale ha in programma interviste a donne di spicco della comunità italiana e italo-americana, in connessione con la valorizzazione della città quale capitale della creatività italiana 2024. Infine, a San Francisco il consolato generale ha organizzato "Puccini operas. Women's voices. Artemis Danza" un progetto di Monica Casadei sulle figure femminili nell'opera. (Was)