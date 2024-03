Ue: Borrell, titolo commissario per la Difesa fuorviante e non in linea con trattati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di difesa resta di competenza degli Stati membri e il titolo di commissario europeo alla Difesa potrebe essere fuorviante. Lo ha dichiarato in un messaggio pubblicato su X l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di difesa, Josep Borrell. "La politica di difesa e le forze armate sono e restano di esclusiva competenza nazionale. Condivido pienamente il punto di vista del ministro della Difesa tedesco Pistorius: la priorità deve essere data ora a un migliore coordinamento delle politiche di difesa degli Stati membri", si legge nel messaggio di Borrell. "Per questo abbiamo già un Consiglio dei ministri della Difesa dell'Ue e un Alto rappresentante, per promuovere le politiche di sicurezza e difesa comuni. Un commissario per l'Industria della difesa che lavori all'interno del quadro esistente potrebbe essere utile. Ma il titolo di commissario per la Difesa è fuorviante e non in linea con i trattati Ue", ha concluso Borrell nel suo messaggio. (Beb)