Africa: da Usa nuove sanzioni ad aziende legate ai mercenari russi Wagner

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due aziende, una in Russia e una nella Repubblica Centrafricana, che hanno contribuito alle “attività maligne” di Mosca nel continente. Le misure, si legge in una nota, hanno colpito due realtà che hanno contribuito in maniera significativa al posizionamento della Russia e della compagnia paramilitare Wagner nel Paese e nel continente africano. “Il Cremlino sfrutta le compagnie legate ai mercenari del gruppo Wagner per guadagnare soldi e promuovere i suoi interessi in Africa, spesso a spese delle istituzioni locali e dei cittadini”, ha detto il sottosegretario Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito la società Bois Rouge, con sede a Bangui; e la russa Limited Liability Company Broker Expert. (Was)