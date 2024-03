Medio Oriente: Francia condanna decisione di Israele nell'approvare costruzione di alloggi in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia condanna con la più grande fermezza la recente decisione delle autorità israeliani di approvare dei piani in vista della costruzione di circa 3.500 nuove unità di alloggi nelle colonie in Cisgiordania. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri francese. Parigi fa appello "al governo israeliano" affinché ritorni "immediatamente su questa decisione inaccettabile, illegale e irresponsabile nei confronti delle tensioni già estremamente forti in Cisgiordania e con l'avvicinarsi del periodo sensibile delle feste religiose", ha aggiunto il portavoce. (Frp)