- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Corteo organizzato dal Coordinamento di Forza Italia Roma Capitale per chiedere maggiore sicurezza a Roma. Roma, Piazza dei Giuochi Delfici (ore 10)- Presentazione del progetto "Heritage For Life: Vivere Mediterraneo, Un Patrimonio per la Vita", un'iniziativa unica volta a promuovere stili di vita sani il lato più concreto di quel grande patrimonio immateriale rappresentato dalla "Dieta Mediterranea".Roma, Policlinico Gemelli Universitario A. Gemelli Irccs (ore 10)- Radicali Roma organizza un presidio davanti al Cpr di Ponte Galeria a Roma per chiedere al sindaco di emanare un'ordinanza urgente per chiudere il Centro Di Permanenza per il Rimpatrio. Roma, Cpr di via Cesare Chiodi (ore 11) (segue) (Rer)