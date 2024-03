© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione nazionale convocata da Europe for Peace e dalla Coalizione AssisiPaceGiusta per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per riaffermare il pieno diritto di manifestare liberamente, democraticamente e pacificamente come ricorda la Costituzione italiana. Roma, piazza della Repubblica (ore 12:45)- L'associazione Cassandra D organizza una conferenza in due sessioni in cui verrà affrontato il tema della violenza sulle donne da una prospettiva giuridica, culturale e psicologica, dal titolo "Il politico è personale - Per combattere la violenza sulle donne". Roma, Città dell'Altra Economia, largo Dino Frisullo (ore 15)- Presentazione del libro "Freme la vita. I sogni di Goffredo Mameli" di Francesco Randazzo. Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina (ore 16) (Rer)