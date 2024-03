8 marzo: in Regione Lombardia l'evento di Forza Italia per celebrare le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento regionale lombardo di Forza Italia "ha voluto fortemente organizzare questo evento con vertici di Azzurro Donna Lombardia per celebrare insieme la Festa della Donna! Ringrazio Maria Elena Invernizzi (coordinatrice regionale di Azzurro Donna Lombardia) e Annalisa Colombo (vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Lombardia) per essersi spese assicurando l’eccezionale e partecipata riuscita dell’evento". Lo comunica in una nota il deputato Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia. "Forza Italia è sempre stato il partito che più di tutti si è battuto per la parità di genere, contro le discriminazioni, per dare alle donne il giusto peso: è fondamentale mettere al centro la parola merito, e in Forza Italia le donne che meritano hanno grandi ruoli! Abbiamo due donne ministro, in Lombardia un’assessore regionale che è anche la più votata in Lombardia, nonché tantissime onorevoli e senatrici", prosegue Sorte. La serata "di oggi è stata davvero un successo, c’è voglia di Forza Italia, c’è tanta voglia di entusiasmo e di impegnarsi per il Voto Europeo e per le Amministrative! Siamo parte del PPE, siamo quelli che in Europa riescono ad incidere davvero: chiediamo un voto utile, perché alle Europee il voto dato a Forza Italia è l’unico voto utile", chiosa il deputato. La famiglia" di Forza Italia oggi, grazie alla splendida organizzazione fatta dai vertici di Azzurro Donna Lombardia, ha realizzato un evento pieno di proposte ed entusiasmo", commenta Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale. "La parità di genere è una battaglia che il nostro partito ha sempre portato avanti con successo, valorizzando tutte le donne meritevoli. Uno dei temi fondamentali su cui ci siamo focalizzati oggi è la necessità di assicurare a tutte le donne di poter conciliare lavoro e famiglia, senza che siano costrette a scegliere: per questo lavoreremo a fondo in Consiglio Regionale, ascoltando le istanze di tutte le donne!", conclude Figini. (segue) (Com)