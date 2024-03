8 marzo: in Regione Lombardia l'evento di Forza Italia per celebrare le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “164 anni per raggiungere la parità politica, 169 per raggiungere quella economica. Sulla parità di genere tanto è stato fatto, ma tanto c'è ancora da fare", dichiara Letizia Moratti, presidente consulta nazionale di Forza Italia. "La medicina di genere ad esempio è stata un'importante conquista e Regione Lombardia proprio su input dato da me quando ero al Welfare è un'eccellenza in questo campo. Ma non dobbiamo fermarci. Come Consulta abbiamo avanzato la proposta di allungare il congedo parentale dei padri, di prevedere part time flessibili, incentivi alle aziende che promuovono il welfare aziendale, oltre a bonus per colf, partite iva e autonomi", aggiunge Moratti, spiegando che il lavoro "instancabile di associazioni come Azzurro Donna è fondamentale perché da queste realtà sono arrivate proposte precise, motivate. È fondamentale però lavorare non solo sulla "discriminazione", ma anche sulla piaga della violenza sulle donne e anche in questo l'apporto delle associazioni è un valore aggiunto e sarà importantissimo impegnarsi anche nell'educazione finanziaria perché troppe donne sono ancora completamente dipendenti dai loro mariti o ex mariti e non alcun tipo di autonomia, a volte nemmeno un proprio conto corrente. In una giornata come questa, vivo apprezzamento per l'indicazione del ministro Tajani di porre una panchina rossa in tutte le nostre ambasciate. Una è già stata messa in quella in Niger", conclude Moratti. (Com)