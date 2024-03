Dossieraggio: Gasparri (FI), c'è già Commissione antimafia che può lavorare da subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sul dossieraggio "la penso come Antonio Tajani. C'è già la Commissione antimafia che può lavorare da subito per fare piazza pulita di chi ha abusato della Procura antimafia e di altre strutture attingendo in maniera illegale alle banche dati". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel corso della manifestazione elettorale a Teramo. "Una nuova Commissione di inchiesta è sempre una bella idea, ma serve tempo per approvare una legge e qui, invece, bisogna agire con immediatezza. Una Commissione apposita vuol dire rinviare un'azione che deve essere invece rapida ed esemplare - ha aggiunto -. Bisogna, ovviamente, che nella Commissione antimafia non ci siano persone in palese conflitto di interesse, come Cafiero De Raho, e bisogna ricordare che la Commissione antimafia ha poteri enormi pari a quelli dell'autorità giudiziaria. Mi chiedo, ad esempio, perché siano ancora in circolazione persone che potrebbero cancellare le prove dei loro reati. Mi chiedo - ha proseguito - perché non si fa ancora un'ispezione alla Procura antimafia. Insomma c'è molto da fare in un organismo che può funzionare stasera stessa. E' la Commissione antimafia. Quale può essere la priorità per questa Commissione se non contrastare le degenerazioni della Procura antimafia? Che deve combattere la mafia e non farsi i fatti di italiani che non hanno commesso nessun reato e che non possono essere molestati in quella sede. Che poi Striano abbia agito anche attingendo ad altre banche dati di altri luoghi aggrava la situazione. Ma lui è in organico alla Procura antimafia ed è impensabile che abbia agito da solo. Questo del resto lo hanno detto anche i magistrati già sentiti in Parlamento", ha concluso. (Rin)