Abruzzo: Tajani, serve squadra dirigenti a contatto con territorio, no qui per insultare

- Non sono venuto qui per attaccare né Conte né Schlein, ma per dire quelle che sono le nostre idee e progetti per l’Abruzzo e per l’Italia. “Accanto a questo lavoro, serve una squadra di dirigenti che siano a stretto contatto con il territorio perché possa essere allargato il consenso del nostro movimento politico”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione di un evento elettorale a Chieti Scalo, in Abruzzo. “Il mix tra azione politica e radicamento sul territorio è quello che garantisce il successo elettorale. Con la morte di Berlusconi noi abbiamo avuto una ferita profonda, tutti pensavano che saremmo scomparsi e invece è successo l’esatto contrario. Berlusconi è stato così bravo da inculcare in ciascuno di noi una visione dell’Italia e della politica. L’erede di Berlusconi sono tutte le persone che votano Forza Italia”, ha aggiunto. (Rin)