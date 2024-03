8 marzo: Savo (Fd'I), giornata che ho dedicato alle donne caregiver del Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In quell’occasione – ha spiegato la presidente della Commissione Sanità - ho parlato della proposta di legge sui caregiver familiari che approveremo a breve in Regione: una legge che non soltanto mette a disposizione risorse a fondo perduto per la cura della persona e la sua formazione, ma introduce importanti strumenti per l’aggiornamento professionale e agevolazioni per i caregiver più giovani, con, ad esempio, la riduzione delle tasse universitarie e punteggi nei concorsi pubblici. Una giornata intensa, ricca di emozioni e dedicata all’ascolto – ha concluso - che mi lascia ancora più motivata a lavorare per il territorio e per i cittadini, a cominciare da quanti hanno più bisogno di poter contare su politiche attive e sostegni mirati. Perché insieme davvero possiamo trasformare ogni giorno in un buon 8 marzo”. (Com)