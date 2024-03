8 marzo: Mef, evento “al fianco delle donne” su condizione femminile nella Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Mef al fianco delle donne” è il titolo dell'evento organizzato dal ministero dell'Economia e delle finanze in occasione dell'8 marzo. L'incontro, curato dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi guidato dalla consigliera Ilaria Antonini, si è aperto - riferisce una nota - con un saluto particolare del ministro Giancarlo Giorgetti e del capo di Gabinetto, Stefano Varone. All'evento, che si è svolto in Sala Ciampi e moderato dal conduttore Beppe Convertini, hanno partecipato il direttore del personale Alessandro Bacci, il direttore dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione Giuseppe Parise, l'avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, il presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e presidente Luiss School of Law, Paola Severino, il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Sabrina Bono, il direttore Generale Formez Pa, Patrizia Ravaioli, il direttore Studi e ricerche economico fiscali del Mef, Maria Teresa Monteduro, il Maggiore della Guardia di finanza, Giorgia Greco. (segue) (Com)